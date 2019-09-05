Футбол

Sport.ruSport.ruФорлан прогнозирует победу «Атлетико» в Примере

Бывший форвард сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан оценил шансы команд на победу в Примере в наступившем сезоне. По мнению уругвайца, "Атлетико" может выиграть титул.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»

Матч ТВ02:18

Форлан прогнозирует победу «Атлетико» в Примере

Sport.ru06:58

Диего Форлан: «Игроки „Реала“ и „Барсы“ стареют, в этом преимущество „Атлетико“»

Sports.ru05:29

Диего Форлан: «Лидеры „Реала“ и „Барсы“ стареют, это может быть преимуществом для „Атлетико“»

Спорт-Экспресс01:43

Форлан: «Игроки „Реала“ и „Барселоны“ стареют, для „Атлетико“ это может стать преимуществом»

Sport24.ru06:32

Форлан: «У „Атлетико“ есть хорошая возможность побороться за титул»

Soccer.ru00:28

Форлан назвал преимущество «Атлетико» над «Барселоной» и «Реалом»

Газета.Ru00:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:21, Вашингтон
Футбол

Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.
Чемпионат 04:21
Гаджеты

Puma анонсировала свои первые смарт-часы

Компания Puma анонсировала смарт-часы, разработанные совместно с Fossil Group.
ITZine.ru 05:32
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Здоровье

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.
Российская газета 06:10
Экономика

МСП Банк профинансирует строительство гостиницы в Приморье

В рамках дорожной карты МСП Банк предоставит компании финансирование на строительство гостиницы на территории опережающего развития «Большой камень» в Приморском края на сумму 720 миллионов рублей сроком на 7 лет.
Lenta.ru 06:56
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика

Путин пошутил про предельный возраст президента

Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало

Актуальные Новости 05:06
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 03 сентября в 08:09
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Коммерсантъ вчера в 07:34
Футбол

Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки

Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас заявил, что покидает свой пост.
Советский спорт 06:07
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Футбол

Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Кино

«Оно» если не напугает, то развеселит

РЕН ТВ 06:08
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Экономика

Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Технологии

В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook

В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.
Мойка78 01:41
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

ТАСС вчера в 08:23
Общество

Конструктора оружия Калашникова увековечили на памятной монете

Центробанк РФ с 5 сентября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла в честь 100-летия конструктора оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщается на сайте регулятора.
REGNUM 03:13
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Происшествия

Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином

Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru 04:40
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Происшествия

Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Происшествия

Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку

Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Форлан
Бывший уругвайский футболист, нападающий. Лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки 2011. Один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая, четвёртый игрок сборной по количеству проведённых матчей. Первый футболист, сыгравший за сборную Уругвая 100 матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное