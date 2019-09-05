Футбол
Sport.ruФорлан прогнозирует победу «Атлетико» в Примере
Бывший форвард сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан оценил шансы команд на победу в Примере в наступившем сезоне. По мнению уругвайца, "Атлетико" может выиграть титул.
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Слуцкий вспомнил свои оговорки на английском языке
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своих оговорках, произошедшие во время интервью, которые он давал на английском языке.
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Puma анонсировала свои первые смарт-часы
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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
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Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.
Российская газета 06:10
Экономика
МСП Банк профинансирует строительство гостиницы в Приморье
В рамках дорожной карты МСП Банк предоставит компании финансирование на строительство гостиницы на территории опережающего развития «Большой камень» в Приморском края на сумму 720 миллионов рублей сроком на 7 лет.
Lenta.ru 06:56
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Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
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Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 03 сентября в 08:09
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Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ вчера в 07:34
Футбол
Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки
Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас заявил, что покидает свой пост.
Советский спорт 06:07
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
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«Оно» если не напугает, то развеселит
РЕН ТВ 06:08
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости вчера в 05:26
Технологии
В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook
В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.
Мойка78 01:41
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Общество
Конструктора оружия Калашникова увековечили на памятной монете
Центробанк РФ с 5 сентября выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла в честь 100-летия конструктора оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, сообщается на сайте регулятора.
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Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
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Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru 04:40
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
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Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18