Футбол

Газета.RuГазета.RuФорлан назвал преимущество «Атлетико» над «Барселоной» и «Реалом»

Игроки, которые творят историю "Реала" и "Барселоны", тоже стареют. Это может стать преимуществом для "Атлетико", - приводит слова Форлана интернет-портал Goal. После трех туров "Атлетико" возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры и имеет в своем активе три очка.
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Форлан: «Игроки „Реала“ и „Барселоны“ стареют, для „Атлетико“ это может стать преимуществом»

Sport24.ru06:32

Форлан прогнозирует победу «Атлетико» в Примере

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Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»

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Диего Форлан: «Игроки „Реала“ и „Барсы“ стареют, в этом преимущество „Атлетико“»

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Форлан назвал преимущество «Атлетико» над «Барселоной» и «Реалом»

Газета.Ru00:14
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