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РИА НовостиФормат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.
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Журналисты Мордовии получили подарки от Администрации Президента России
Известия Мордовиивчера в 11:04
Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина
AmurMedia.ru16 декабря в 02:00
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