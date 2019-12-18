Политика

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Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.
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Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

ТАССвчера в 16:00

Корреспондент «Брянских новостей» прибыл на пресс-конференцию Путина

Брянские новостивчера в 21:26

Курганские журналисты зададут президенту наболевший вопрос

REGNUMвчера в 20:56

Пресс-конференция Путина начнется через несколько часов. На ней будет журналист amic

АМИТЕЛвчера в 22:58

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

РИА Новостивчера в 16:00

Журналисты Мордовии получили подарки от Администрации Президента России

Известия Мордовиивчера в 11:04

Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина

AmurMedia.ru16 декабря в 02:00
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
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Теорию зрительной коры мозга опровергли

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В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК вчера в 13:13
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

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Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Lenta.ru 17 декабря в 23:31
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Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 декабря.
Известия вчера в 23:37
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