Льюис Хэмилтон в ранге уже действующего чемпиона мира 2019 года выйдет сегодня на трассу имени Жозе Карлуса Пасе в рамках Гран-при Бразилии. SPORT.RU проведёт для вас прямую текстовую онлайн трансляцию этого события: Формула-1, Гран-при Бразилии, квалификация, прямая текстовая онлайн трансляция .

Политика Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

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Политика Появилось фото Путина в окружении спецназа Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.

Наука Патент недели: грипп на птичьих правах Патент: 2702833 Авторы: Людмила Цыбалова, Марина Потапчук, Инна Видяева, Вера Грищенко Патентообладатель: Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Про птичий грипп слышали даже те, кто максимально далек от микробиологии или эпидемиологии.