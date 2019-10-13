Автоспорт

Советский спортСоветский спорт«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии

В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
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Результаты «Гран-при» Японии были изменены. Квят стал 12-м

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