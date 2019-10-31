Официальный сайт Формулы-1 опубликовал несколько компьютерных рендеров автомобиля, созданного на основе технического регламента 2021 года. На этих рендерах показано, как машины будут выглядеть на гоночных трассах в сезоне-2021.

Формула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе

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