Общество

ЧемпионатЧемпионатФормула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал несколько компьютерных рендеров автомобиля, созданного на основе технического регламента 2021 года. На этих рендерах показано, как машины будут выглядеть на гоночных трассах в сезоне-2021.
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В 2021 году в «Формуле-1» будет разрешен «граунд-эффект» и введено ограничение бюджетов

Sports.ru12:24

Формула-1 представила видео, показывающее болид сезона-2021

Газета.Ru06:19

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

РИА Новости13:12

В Формуле-1 объяснили, почему новые машины станут ещё тяжелее

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Революция в «Ф-1» подъехала. Представлен прототип болидов сезона-2021 (ФОТО)

Матч ТВ15:12

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды в 2021 году

Sport24.ru13:48

Новый болид «Формулы-1» в ливрее «Макларена»

Спорт-Экспресс19:35
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СК показал предполагаемого убийцу ребенка в Нарьян-Маре

В ролике, помимо территории детского сада, показан предполагаемый убийца ребенка.
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Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen

Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
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Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
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СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Материал дополняется.
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Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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«Барселона» разгромила «Вальядолид» в чемпионате Испании

В поединке 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид».
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«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

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Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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В Skoda рассказали о новой Octavia

На старте продаж новую Skoda Octavia предложат в трех комплектациях: Active, Ambition и Style, к которым чуть позже присоединятся Octavia Scout и "заряженная" Octavia RS.
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Volkswagen нарастит экспорт автомобилей, произведенных в России

В ближайшие десять лет объем экспорта планируется нарастить до 35 тысяч автомобилей в год.
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Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

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Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

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Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
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