Общество

MetaratingsMetaratingsФормула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года

На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
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В 2021 году в «Формуле-1» будет разрешен «граунд-эффект» и введено ограничение бюджетов

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«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

РИА Новости13:12

В Формуле-1 объяснили, почему новые машины станут ещё тяжелее

Чемпионат18:06

«Формула-1» объявила об изменениях в регламенте на 2021 год и обещает более плотную борьбу

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Революция в «Ф-1» подъехала. Представлен прототип болидов сезона-2021 (ФОТО)

Матч ТВ15:12

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды в 2021 году

Sport24.ru13:48

«Формула-1» показала болиды 2021 года с учетом изменений в регламенте

Sportbox.RU12:55
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Космос

Американский космоплан X-37B вернулся после 780 дней на орбите

Курьер. Среда. Бердск 28 октября в 22:00
Общество

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Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
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Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

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Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

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Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
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На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
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СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
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62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье

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Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

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Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
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Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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Происшествия

Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

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Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
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Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

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Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
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Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Экономика

Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента

Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

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Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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