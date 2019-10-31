На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года

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