Автоспорт
Газета.RuФормула-1 показала столкновение Квята и Переса в финале Гран-при США
Формула-1 на своем официальном сайте показала видеоповтор спорного инцидента с участием российского гонщика итальянской команды "Торо Россо" Даниила Квята и мексиканского пилота "Рейсинг Пойнт" Серхио Переса на последнем круге Гран-при США. Напомним, что Квят и Перес столкнулись на 15-м круге.
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