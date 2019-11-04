Формула-1 на своем официальном сайте показала видеоповтор спорного инцидента с участием российского гонщика итальянской команды "Торо Россо" Даниила Квята и мексиканского пилота "Рейсинг Пойнт" Серхио Переса на последнем круге Гран-при США. Напомним, что Квят и Перес столкнулись на 15-м круге.

Формула-1 показала столкновение Квята и Переса в финале Гран-при США

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