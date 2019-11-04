Автоспорт

Газета.RuГазета.RuФормула-1 показала столкновение Квята и Переса в финале Гран-при США

Формула-1 на своем официальном сайте показала видеоповтор спорного инцидента с участием российского гонщика итальянской команды "Торо Россо" Даниила Квята и мексиканского пилота "Рейсинг Пойнт" Серхио Переса на последнем круге Гран-при США. Напомним, что Квят и Перес столкнулись на 15-м круге.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Даниил Квят: «Видели в этом сезоне, как других гонщиков не наказывали за такую борьбу»

Спорт-Экспресс19:01

Квят: есть ощущение, что в моём случае стюарды более часто дают штрафы

Чемпионат19:03

Даниил Квят: «Мой штраф – это полная чушь, обгон был в рамках правил»

Sports.ru18:41

Даниил Квят — о штрафе на Гран-при США: «Других гонщиков не наказывали за такую борьбу»

Матч ТВ20:45

Стюарды объяснили решение оштрафовать Квята

Sportbox.RU19:01

Квят подвёл итоги Гран-при США

Sport.ru18:30

Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США

RT на русском18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Космос

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

РИА Новости 19:09
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса

Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Футбол

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Киберспорт

Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

CyberSport.ru вчера в 18:34
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Происшествия

СК заявил, что убийство начальника ЦПЭ Ингушетии совершено группой лиц

ТАСС 00:19
Общество

Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой

Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
РИА Новости 22:23
Культура

Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Космос

На межзвездной комете Борисова нашли следы воды

Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 30 октября в 08:03
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 12:17
Единоборства

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаза техническим нокаутом

Хорхе Масвидаль, боец MMA из Соединенных Штатов, смог одолеть своего соотечественника Нейта Диаза в рамках турнира UFC 244, который состоялся недавно в городе Нью-Йорк.
Discover24 02:11
Политика

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

РИА Новости 22:21
Футбол

«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

Московский Комсомолец вчера в 08:06
Армия и оружие

США заняли нефтяные поля на севере Сирии вместо курдских террористов

На востоке Сирии американский военные, вошедшие с территории Ирака, заняли нефтяные поля Румейлана — всего в нескольких километрах от международной автодороги М-4, которую патрулируют силы сирийской армии и военная полиция РФ.
ФАН 08:50
Происшествия

В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке

В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 21:40
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

РБК 16:43
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 01:21
Автоспорт

Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

На автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США.
Чемпионат 15:51
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец 13:02
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

REGNUM 01 ноября в 21:23
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Политика

«Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Sputnik Литва 01 ноября в 10:35
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 01 ноября в 02:00
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

РБК вчера в 18:05
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное