Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" представило болид на сезон 2021 года во время пресс-конференции в Остине (США, штат Техас). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу соревнований.

«Формула-1» представила болид на сезон 2021 года

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