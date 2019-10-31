Общество

ТАСС СпортТАСС Спорт«Формула-1» представила болид на сезон 2021 года

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" представило болид на сезон 2021 года во время пресс-конференции в Остине (США, штат Техас). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу соревнований.
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