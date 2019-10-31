Автоспорт

РИА НовостиРИА Новости«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

В заявлении отмечается, что с 2021 года конкуренция в чемпионате "будет более сбалансированной", а "Ф-1" станет более привлекательной для новых участников. Появятся ограничения на доработку болидов по ходу гоночных уик-эндов, а также на доработку аэродинамики во время сезона.
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