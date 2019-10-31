Общество

MetaratingsMetaratingsФормула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года

На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
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В 2021 году в «Формуле-1» будет разрешен «граунд-эффект» и введено ограничение бюджетов

Sports.ru12:24

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

РИА Новости13:12

«Формула-1» объявила об изменениях в регламенте на 2021 год и обещает более плотную борьбу

Спорт-Экспресс13:32

Официально объявлены ключевые изменения в регламенте «Формулы 1»

За рулем Кубань16:15

В Формуле-1 показали, почему с новыми машинами будет больше обгонов

Чемпионат14:37

Революция в «Ф-1» подъехала. Представлен прототип болидов сезона-2021 (ФОТО)

Матч ТВ15:12

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды в 2021 году

Sport24.ru13:48
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Футбол

Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России

"Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.
РИА Новости 16:00
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Происшествия

Детский сад в Ярославле проверят после избиения девочки детьми

Национальная служба новостей 29 октября в 11:55
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
Армия и оружие

Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.
ТК Звезда 17:26
Кино

Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 01:29
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Технологии

Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° вчера в 07:10
Общество

Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни

"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости 14:16
Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Prognozist вчера в 05:33
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости 16:50
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Космос

Платное ТВ не заметило обязательную «цифру»?

По оценкам экспертов, в регионах с аналога на цифру в среднем переходит всего 1,5-2% абонентов: все остальные давно подключены к цифровому эфирному или платному ТВ.
TelecomDaily 04:12
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
Политика

Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине

Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru 17:07
Политика

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Экономика

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском 16:10
Политика

Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград 12:46
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
Армия и оружие

В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО

Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.
RT на русском 13:12
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv 07:26
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс 02:01
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Высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами, санкционированный Международной автомобильной федерацией. Слово «формула» в названии означает набор правил, которым должны соответствовать автомобили всех участников.
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