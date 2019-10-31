Общество
MetaratingsФормула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года
На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
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Футбол
Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России
"Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Происшествия
Детский сад в Ярославле проверят после избиения девочки детьми
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Армия и оружие
Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Технологии
Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Общество
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов
Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Космос
Платное ТВ не заметило обязательную «цифру»?
По оценкам экспертов, в регионах с аналога на цифру в среднем переходит всего 1,5-2% абонентов: все остальные давно подключены к цифровому эфирному или платному ТВ.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Экономика
Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Хоккей
Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян
На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Армия и оружие
В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО
Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.