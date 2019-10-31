Общество
РИА Новости«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
В заявлении отмечается, что с 2021 года конкуренция в чемпионате "будет более сбалансированной", а "Ф-1" станет более привлекательной для новых участников. Появятся ограничения на доработку болидов по ходу гоночных уик-эндов, а также на доработку аэродинамики во время сезона.
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Политика
Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку
Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
Происшествия
Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Футбол
Тедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
Наука
Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака
Ученые из клиники Майо (США) выяснили, что о развитии онкологического заболевания в организме может предупреждать и сердце.
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Культура
Майкл Джексон опять возглавил список мертвых знаменитостей Forbes
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, творчество которых по-прежнему приносит высокий доход.
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Происшествия
Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии
Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Футбол
Барселона — Вальядолид 5:1
Театры
Объявлены номинанты на театральную премию «Золотая маска»
Спорт
Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»
ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
Политика
Косачев прокомментировал выступление Столтенберга в Киеве
Сенатор Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Украине, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны "самых оголтелых украинских националистов".
Происшествия
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.