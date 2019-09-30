Политика

News.ruNews.ru«Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября

Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября. Об этом сообщил источник «Интерфакс».
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