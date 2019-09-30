Политика
News.ru«Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября
Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября. Об этом сообщил источник «Интерфакс».
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Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.
Российская газета вчера в 09:00
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Газета.Ru 15:01
Политика
Согласован график разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе
Контактная группа согласовала график разведения сил на пилотных участках в Донбассе.
ТК Звезда 13:05
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Хоккей
Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период)
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Общество
В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов
В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.
CyberSport.ru 02:25
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Политика
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2
Мадридский «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Брюгге».
RT на русском 14:49
Энергетика
Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Политика
Партия Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии
Телеканал 360° 29 сентября в 13:57
Происшествия
В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО
Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры.
Комсомольская правда 11:17
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Технологии
В Казани случился беспрецедентный цифровой прорыв
Лучшие IT-умы страны встретились в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
Московский Комсомолец 03:02
Политика
Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
Труд вчера в 08:17
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Футбол
Новый хавбек ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о жизни в колонии
Павел Мамаев, новый игрок «Ростова», рассказал о жизни в тюрьме.
Rostov.ru вчера в 17:45
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика
Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.
РИА Новости 11:30
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31