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Fortum хочет продать все активы до 1 июля

Финский энергетический концерн Fortum открыл сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий является закрытие сделки до 1 июля, сообщила
 газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
РИА Новости
На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК.
Коммерсантъ
«Фортум» и «Юнипро» владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт, также «Фортум» принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна «Газпром энергохолдингу»), ветро- и солнечная генерация.
Коммерсантъ
Один из источников “Ъ” утверждает, что Газпромбанк готов выкупить как активы «Фортума», в том числе пакет в ТГК-1, так и «Юнипро».
Коммерсантъ

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«Ъ»: финская Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России
Газета.Ru01:11
Fortum хочет продать все активы до 1 июля
Коммерсантъ18:01
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