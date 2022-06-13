«Фортум» и «Юнипро» владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт, также «Фортум» принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна «Газпром энергохолдингу»), ветро- и солнечная генерация.
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.