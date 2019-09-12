Футболисты «Фортуны» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Вольфсбургом». Встреча, прошедшая в пятницу в Дюссельдорфе на "Эсприт-Арене", завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Нико Гисельман, а у гостей мяч забил Ваутер Вегорст.

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