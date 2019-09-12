Футбол
ProstoProSportФортуна Дюссельдорф — Вольфсбург 1:1
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Эсприт Арена»
Нико Гиссельманн
|16′
|29′
Ваут Вегорст
|33′
Ваут Вегорст
|40′
Робин Кнохе
|69′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Оливер Финк
Кенан Караман
|72′
Эрик Томми
Жан Циммер
|73′
Каан Айхан
Нуу Касим Адамс
|83′
|90′
Йосип Брекало
Жоао Виктор
|42%
|Владение мячом
|58%
|71%
|Процент точных передач
|82%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|8
|7
|Фолы
|15
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Фортуна Дюссельдорф
Расстановка 4‑3‑3
24
Стеффен
25
Циммерманн
4
Адамс
32
Бормут
23
Гиссельманн
11
Караман
13
Бодзек
34
Бейкер
39
Циммер
28
Хеннингс
9
Ковнацки
12
Перван
31
Кнохе
23
Гилавоги
32
Тиссеран
2
Виллиам
13
Герхардт
27
Арнольд
15
Руссийон
11
Клаус
9
Вегорст
40
Виктор
Вольфсбург
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты «Фортуны» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Вольфсбургом». Встреча, прошедшая в пятницу в Дюссельдорфе на "Эсприт-Арене", завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Нико Гисельман, а у гостей мяч забил Ваутер Вегорст.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:55, Вашингтон
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