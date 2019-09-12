Футбол

ProstoProSportProstoProSportФортуна Дюссельдорф — Вольфсбург 1:1

Фортуна Дюссельдорф — Вольфсбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Эсприт Арена»
Нико Гиссельманн
16′
29′
Ваут Вегорст
33′
Ваут Вегорст
40′
Робин Кнохе
69′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Оливер Финк
Кенан Караман
72′
Эрик Томми
Жан Циммер
73′
Каан Айхан
Нуу Касим Адамс
83′
90′
Йосип Брекало
Жоао Виктор
Футболисты «Фортуны» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Вольфсбургом». Встреча, прошедшая в пятницу в Дюссельдорфе на "Эсприт-Арене", завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Нико Гисельман, а у гостей мяч забил Ваутер Вегорст.
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