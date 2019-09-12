Футбол
REGNUMФорум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
Как сообщало ИА REGNUM, Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде с 10−11 октября 2019 года. В мае стало известно, что президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава».
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