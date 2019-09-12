Как сообщало ИА REGNUM, Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде с 10−11 октября 2019 года. В мае стало известно, что президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава».

Театры В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Общество Зарубежные СМИ удивил ролик кормивших бомжа сушами блоггерш из Казани Зарубежные СМИ возмутились скандальным видеоблоггерш-близняшек из Казани Адели и Алины Фатхеевых, на котором девушки кормят бездомного инвалида суши.

Политика Дипломат США сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко "Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - полагает американский дипломат.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Общество ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Происшествия В Грузии убили гражданина России Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.

Политика Песков прокомментировал возвращение на работу иркутской чиновницы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение на работу руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич должно вызвать вопросы.

Экономика Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

Технологии В Госдуме не поддержали обязательную предустановку российского ПО Правовое управление аппарата Госдумы раскритиковало законопроект по обязательной предустанавке на смартфоны, компьютеры и Smart-TV российских приложений, пишет РБК.

Происшествия Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.

Шоу-бизнес Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.

Политика Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора, говорится в заявлении.

Экономика Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Политика Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.

Общество Власти ЯНАО расселят 1 млн кв. метров аварийного жилья за пять лет Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в округе за пять лет будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Фигурное катание Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.