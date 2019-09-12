Футбол
REGNUMФорум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
Как сообщало ИА REGNUM, Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде с 10−11 октября 2019 года. В мае стало известно, что президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава».
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Более 400 волонтеров будет привлечено к работе на форуме «Россия — спортивная держава»
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Павильон 800-летия Нижнего Новгорода установят на форуме «Россия — спортивная держава»
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Рухнувший пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим
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Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
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Армия и оружие
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Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак объявил, что его ведомство займется расследованием причин, которые привели украинскую армию в «Иловайский котел» в 2014 году.
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Газета.Ru 03:28
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США вернут украденные из России документы
В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад.
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Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
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Российские фигуристки лидируют после короткой программы в Челябинске
Российские фигуристки занимают первые три места после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
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Двухлетняя девочка случайно задушила мать
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