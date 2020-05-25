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Форум "Здоровье нации – основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года, будет перенесен на ноябрь из-за пандемии коронавируса, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.
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Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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