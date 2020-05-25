Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФорум «Здоровье нации» перенесут на ноябрь из-за коронавируса

Форум "Здоровье нации – основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года, будет перенесен на ноябрь из-за пандемии коронавируса, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Форум «Здоровье нации» отложили из-за пандемии COVID-19

Профильвчера в 22:32

Форум «Здоровье нации» перенесут на ноябрь из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
Здоровье

Кардиолог назвал три симптома близкого сердечного приступа

Немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер перечислил признаки, которые указывают на скорый сердечный приступ.
Pravda.Ru 03:40
2
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
1,5K
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

Вести.Ru 03:00
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
2
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
38
Здоровье

Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

Уральский меридиан 03:44
256
Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
17
Здоровье

В России за сутки выявлено 8 946 случаев заражения коронавирусом

За сутки подтверждено 8 946 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 353 427 случаев во всех регионах.
Моссовет 03:41
Экономика

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
20
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
23
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
89
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
Lenta.ru вчера в 13:21
1
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Фигурное катание

Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Lenta.ru 02:41
Общество

В России за сутки выявлено 8946 случаев коронавируса

Выздоровели за сутки 5499 человек, скончались - 92. Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 353 427.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

В Екатеринбурге трое мужчин насиловали детей с позволения матери

Правда УрФО 00:43
48
Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
31
Наука

Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом

Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски.
Live24 03:19
2
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
241
Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
1,5K
Политика

Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»

«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
25
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте отмечает 49-й день рождения

Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Звездной певице, актрисе и любимице миллионов россиян 25 мая исполняется 49 лет.
Актуальные Новости 01:02
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
1,2K
Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
53
Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
469
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
660
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
24
Армия и оружие

Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»

Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
Русская Планета 23 мая в 06:40
3
Общество

За сутки в России скончались 92 человека с коронавирусом

В России за сутки скончались 92 пациента, у которых был выявлен коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:49
Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
151
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лео Бокерия
Врач
Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное