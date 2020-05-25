Форум "Здоровье нации – основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года, будет перенесен на ноябрь из-за пандемии коронавируса, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 38

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 17

Здоровье В России за сутки выявлено 8 946 случаев заражения коронавирусом За сутки подтверждено 8 946 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 353 427 случаев во всех регионах.

Общество В России за сутки выявлено 8946 случаев коронавируса Выздоровели за сутки 5499 человек, скончались - 92. Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 353 427.

Наука Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски. 2

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 241

Общество В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант». 1,5K

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Шоу-бизнес Кристина Орбакайте отмечает 49-й день рождения Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Звездной певице, актрисе и любимице миллионов россиян 25 мая исполняется 49 лет.

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 469

Общество 44 региона начнут снимать ограничения 44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 660