Коронавирус
РИА НовостиФорум «Здоровье нации» перенесут на ноябрь из-за коронавируса
Форум "Здоровье нации – основа процветания России", который должен был состояться в июле этого года, будет перенесен на ноябрь из-за пандемии коронавируса, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
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Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
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Lenta.ru 02:41
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В России за сутки выявлено 8946 случаев коронавируса
Выздоровели за сутки 5499 человек, скончались - 92. Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 353 427.
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В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
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Наука
Назван эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом
Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что частое мытье рук действительно способно предовратить заражение коронавирусом и снизить риски.
Live24 03:19
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
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Общество
В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
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Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
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Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Звездной певице, актрисе и любимице миллионов россиян 25 мая исполняется 49 лет.
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Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
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Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
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Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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В жилом доме в Казани взорвался газ
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Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
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За сутки в России скончались 92 человека с коронавирусом
В России за сутки скончались 92 пациента, у которых был выявлен коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
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В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
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