Футбол

ЧемпионатЧемпионатФорвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»

«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда.
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«Айнтрахт» объявил об обмене Ребича на Андре Силву

Бомбардир.ру14:55

«Милан» и «Айнтрахт» обменяли Андре Силву и Ребича

Спорт-Экспресс14:47

Нападающий «Милана» Андре Силва перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта

Матч ТВ15:57

«Милан» и «Айнтрахт» обменялись игроками

Sport24.ru15:09

Форвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»

Чемпионат14:52

«Милан» арендовал Ребича на 2 года, «Айнтрахт» – Андре Силву

Sports.ru14:41

«Милан» и «Айнтрахт» обменяются игроками

Газета.Ruвчера в 18:45
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Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
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Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
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Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
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В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

Известия вчера в 15:16
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Футбол

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

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Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости

Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
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Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
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Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане

Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
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Футбол

«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
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Хоккей

«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» на старте КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" на выезде уступили в овертайме рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии

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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

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Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
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Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Энергетика

Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
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Футбол

«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Культура

Жена Розенбаума опровергла информацию о его экстренной госпитализации

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Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
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Банки начали продажу народных ОФЗ нового формата

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата.
ТАСС 13:38
Происшествия

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM 12:59
Общество

У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
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Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов

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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
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Анте Ребич
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Андре Силва
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Португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Милан» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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