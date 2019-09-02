Футбол
ЧемпионатФорвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»
«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Транспорт
Два новых железнодорожных маршрута создадут в Петербурге
Два новых полукольцевых маршрута планируется создать до 2030 года. При этом будет построено девять новых транспортно-пересадочных узлов.
Санкт-Петербургские ведомости 09:20
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Наука
Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»
Авторы называют полученную систему «виртуальным поглотителем», так как она имитирует поглощение в том смысле, что подавляет рассеяние и отражение, но при этом не происходит потерь энергии или преобразования ее в другие формы.
N+1 07:26
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Космос
Человечество предупредили о взрыве на Солнце. Его устроят инопланетяне
Эксперт предположил, что к звезде приближается корабль с инопланетянами.
ФедералПресс 04:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Театры
МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями
ТАСС вчера в 17:04
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Происшествия
В Липецке в цирке-шапито лев напал на женщину
Свободная Пресса 15:19
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Космос
Физики опубликовали подробные инструкции по строительству «кротовой норы»
AstroNews.ru вчера в 15:22
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Культура
Владимир Мединский вручил первокурсникам ГИТИСа студенческие билеты
Вечерняя Москва 11:45
Здоровье
ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года
Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа
Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Piter.tv 03:28
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
Матч ТВ 18:17
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45