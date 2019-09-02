Футбол

ЧемпионатЧемпионатФорвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»

«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда.
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«Милан» и «Айнтрахт» обменялись игроками

Sport24.ru15:09

«Милан» арендовал Ребича на 2 года, «Айнтрахт» – Андре Силву

Sports.ru14:41

Нападающий «Милана» Андре Силва перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта

Матч ТВ15:57

«Айнтрахт» объявил об обмене Ребича на Андре Силву

Бомбардир.ру14:55

Форвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»

Чемпионат14:52

«Милан» и «Айнтрахт» обменяли Андре Силву и Ребича

Спорт-Экспресс14:47

«Милан» и «Айнтрахт» обменяются игроками

Газета.Ruвчера в 18:45
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Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
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Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
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Физики опубликовали подробные инструкции по строительству «кротовой норы»

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Прооперировали Александра Розенбаума

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Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа

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Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»

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В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки

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Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
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В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

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Газета.Ru вчера в 23:00
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Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды

Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
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