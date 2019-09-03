Футбол
ЧемпионатФорвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»
«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
Газета.Ru 01:55
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
Россиянина задержали на яхте с 800 кг кокаина
Телеканал 360° вчера в 10:33
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Кино
В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов
Актуальные Новости 01:52
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Канделаки считает отставку премьера Грузии ударом по радикалам Саакашвили
Российская телеведущая Тина Канделаки высказалась по поводу отставки Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра Грузии.
Экономика сегодня вчера в 15:13
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Финансы
Крупнейший дубайский банк в разы нарастил объем иностранного капитала
2 сентября 2019 года Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, объявил об увеличении иностранного капитала с 5% до 20%.
Русские Эмираты 01:50
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Технологии
Брокеры собирают подписчиков
Торговля ценными бумагами зашла в соцсети Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Политика
Фреска с изображением Захарченко появилась в итальянском Турине
Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.
News.ru вчера в 14:08
Наука
Учёные поведали пять самых больших вопросов о тёмной материи
HotGeo вчера в 13:00
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости вчера в 19:04
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках и акциях при покупке LADA в сентябре
При покупке модификаций CNG автомобилей Lada Largus и Lada Vesta действует скидка 115 000 рублей по программе «EcoGas».
Тарантас Ньюс вчера в 13:22
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 вчера в 06:05
Интернет
«МаксимаТелеком»: Закрытая сеть Wi-Fi с шифрованием запущена в Московском метрополитене
«МаксимаТелеком» запустила в московском метро закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.
Агентство Москва 01:00
Шоу-бизнес
Шуфутинский не собирается отказываться от песни «3 сентября»
Певец Михаил Шуфутинский рассказал РИА Новости, что не собирается отказываться от песни "3 сентября" из-за того, что она стала мемом.
РИА Новости 01:06