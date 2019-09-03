Футбол
ЧемпионатФорвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»
«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда.
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Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
REGNUM вчера в 14:20
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия вчера в 21:18
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Наталья Рудова рассказала, что ее унижали учителя
Волга-Медиа вчера в 23:24
Космос
Обнаружен астероид, способный менять свой цвет и лететь как комета
Ugpressa.ru 01 сентября в 16:53
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ 01 сентября в 20:53
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
«Хетафе» арендовал Кенеди у «Челси»
Испанский «Хетафе» арендовал у лондонского «Челси» бразильского полузащитника Роберта Кенеди.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Экономика
Глава Роскомнадзора сообщил о невыплате штрафа компанией Google
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google не заплатила назначенный ведомством штраф в размере 700 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 00:19
Авто
Назвали самые ценные лоты токийского аукциона раритетных машин
Эксперты издания «Профиль» назвали самые ценные и интересные лоты на аукционе раритетных автомобилей BH Auction, который пройдёт в ближайшие выходные в Токио.
Тарантас Ньюс вчера в 09:10
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Экономика
Тревожный звонок. ЦБ назвал кредитную нагрузку россиян пиковой
Банк России опубликовал данные, согласно которым в первом полугодии нынешнего года коэффициент обслуживания долга вырос с 9,9 до 10,4%. Цифра рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Наука
Физики впервые измерили колебания стабильного жидкого кольца
Французские физики впервые измерили частоту колебаний стабильного ртутного кольца, зажатого между двумя прозрачными пластинками.
N+1 вчера в 06:05
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Теннис
Монфис вышел в четвертьфинал US Open
В четвертьфинале US Open Монфис сыграет с обидчиком россиянина Андрея Рублева итальянцем Маттео Берреттини.
Матч ТВ вчера в 19:49
Финансы
Экономисты спрогнозировали снижение ставки ЦБ до минимума с 2014 года
Инфляция не оправдала высоких ожиданий Инфляция в 2019 и 2020 годах будет ниже, чем ожидали власти, что дает ЦБ все основания снижать ключевую ставку, заявил на прошлой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
РБК вчера в 16:52
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК вчера в 06:22
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Авто
В Сети показали уникальную УАЗ «Буханку» с роскошным салоном
Оформив салон в изысканном сочетании натуральной кожи и лакированного дерева, монгольские мастера установили в нем барную стойку, большие светодиодные светильники, отдельную мультимедийную систему и даже телевизор.
Автоновости дня вчера в 23:29
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24