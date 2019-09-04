Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает пресс-служба грозненского клуба на странице в «Твиттере». Сенегальский футболист получил перелом ребра. Ожидается, что Мбенге не сможет помочь команде на протяжении четырёх недель.

Форвард «Ахмата» Мбенге выбыл на четыре недели из-за травмы

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