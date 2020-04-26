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Газета.RuГазета.RuФорвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

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Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин устроил у себя дома вечеринку, несмотря на карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса, передает The Mirror. Видеозапись с вечеринки футболист опубликовал в своем Snapchat, на видео запечатлены танцующие девушки.
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Форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

Газета.Ru19:30

Нападающий сборной Италии устроил «антикарантинную вечеринку»

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Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив дома вечеринку

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Игрок «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина. Клуб может оштрафовать футболиста

Sport24.ru17:59
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:33, Ашберн
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