Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин устроил у себя дома вечеринку, несмотря на карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса, передает The Mirror. Видеозапись с вечеринки футболист опубликовал в своем Snapchat, на видео запечатлены танцующие девушки.

Форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

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