Коронавирус
ProstoProSportФорвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина
Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу. Кин организовал веселье, а затем выложил видео в одной из закрытых групп Snapchat.
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Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками
Чемпионатвчера в 22:45
Игрок «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина. Клуб может оштрафовать футболиста
Sport24.ruвчера в 17:59
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Газета.Ru вчера в 13:07
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Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве
В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
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Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
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Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео
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Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
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Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
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ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
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Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
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Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
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За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
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3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
В Японии состоялся показ короткометражного мультфильма о Чебурашке, пишет Anime News Network.
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