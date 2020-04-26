Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу. Кин организовал веселье, а затем выложил видео в одной из закрытых групп Snapchat.

Форвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина

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