Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportФорвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина

Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу. Кин организовал веселье, а затем выложил видео в одной из закрытых групп Snapchat.
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Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками

Чемпионат22:45

«Эвертон» об участии Кина в вечеринке: «Подобное поведение недопустимо»

Sports.ru21:35

Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив дома вечеринку

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Форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

Газета.Ru19:30

Нападающий сборной Италии устроил «антикарантинную вечеринку»

РЕН ТВ19:03

Футболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку

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Игрок «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина. Клуб может оштрафовать футболиста

Sport24.ru17:59
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:35, Ашберн
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Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
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95 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

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Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

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Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
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Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

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Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
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В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
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В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
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Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
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Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
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Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
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Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

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Российская газета 06:53
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Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM 18:08
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В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
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Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
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MarketWatch (США): Россия больше всех теряет от обвала цен на нефть, и это — повод для беспокойства (MarketWatch)

Русские пустили в ход теории заговора, согласно которым США и Саудовская Аравия действуют вместе, сговорившись нанести сокрушительный удар по российской экономике, подорвав ее низкими ценами на энергоносители и сокращением рынков, но это предполагает, что любой заговор должен был бы снизить цены.
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В России живет 1,7 млн человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС

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Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
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Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
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Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
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