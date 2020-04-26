Коронавирус

Советский спортСоветский спортФорвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку

Клуб выразил свое разочарование и дал понять игроку, что такие действия совершенно недопустимы, - цитирует издание пресс-службу клуба. Напомним, что 20-летний форвард опубликовал в социальных сетях несколько, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
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«Клуб потрясен действиями игрока». Нападающий «Эвертона» устроил вечеринку в самоизоляции

Матч ТВ01:39

Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками

Чемпионатвчера в 22:45

Игрок «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина. Клуб может оштрафовать футболиста

Sport24.ruвчера в 17:59

Форвард «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина

Газета.Ruвчера в 19:30

Нападающий сборной Италии устроил «антикарантинную вечеринку»

РЕН ТВвчера в 19:03

Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив дома вечеринку

РИА Новостивчера в 19:01

«Эвертон» об участии Кина в вечеринке: «Подобное поведение недопустимо»

Sports.ruвчера в 21:35
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
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Общество

Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами

Свою версию предоставил портал Football 365.Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.
Soccer.ru 03:28
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Политика

Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов

Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Коммерсантъ 03:25
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Общество

В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом

В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305.
Российская газета 02:53
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Наука

Летучих мышей заражали коронавирусы несколько миллионов лет назад

Evo-rus.com 23 апреля в 07:40
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru 03:52
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Психолог объяснила нежелание людей носить маски во время пандемии

Юсупова подчеркнула, что такие люди все равно не могут решить проблему с собственной тревожностью и к тому же могут усугубить эпидемиологическую обстановку.
ФедералПресс 00:54
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Общество

21 человек за сутки заразился коронавирусом в Кузбассе

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:18
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Экономика

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине перевалило за 8 тысяч

На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Украина.ру вчера в 03:12
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее

Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости вчера в 09:45
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Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета вчера в 06:53
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Общество

Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году

Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
Газета DAILY вчера в 11:12
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Общество

В Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков

В конце апреля 2020 в Волгограде запустили сайт по выдаче цифровых пропусков. Разработали алгоритм для получения.
КП - Волгоград вчера в 19:04
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
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Здоровье

Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса

25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф вчера в 04:57
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
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Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва вчера в 11:53
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Футбол

Уткин не считает Ибрагимовича великим футболистом

Известный журналист Василий Уткин заявил, что прославленный шведский нападающий Златан Ибрагимович не является великим футболистом.
ProstoProSport 24 апреля в 13:45
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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