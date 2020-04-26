Коронавирус
Советский спортФорвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку
Клуб выразил свое разочарование и дал понять игроку, что такие действия совершенно недопустимы, - цитирует издание пресс-службу клуба. Напомним, что 20-летний форвард опубликовал в социальных сетях несколько, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.
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Футболист «Эвертона» Мойзе Кин нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками
Чемпионатвчера в 22:45
Игрок «Эвертона» Кин устроил вечеринку во время карантина. Клуб может оштрафовать футболиста
Sport24.ruвчера в 17:59
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Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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