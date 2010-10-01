Футбол
Советский спортФорвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»
Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака. Согласно источнику, игрок может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
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Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Политика
В Кремле ответили Зеленскому насчет встречи «нормандской четверки»
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны выполнило свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.
Труд вчера в 04:16
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес
СМИ подозревают, что Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику
СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
Ugpressa.ru 07:54
Единоборства
Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Кино
В российский прокат выходит фильм «Сторож» Юрия Быкова
Психологический триллер «Сторож» выходит в прокат сегодня, 24 октября Герои, которых режиссер запирает в холодной и неуютной коробке санатория, кажутся очень разными.
Tricolor TV Magazine 05:48
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
REGNUM 07:20
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Общество
МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра
Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
Известия 03:08
Происшествия
Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы
Тело подростка обнаружили накануне около школы № 46 в поселке Ленинский городского округа Тула.
Вести.Ru 06:59
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург 05:01
Армия и оружие
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Политика
В США задержали Ахмеда Билалова
В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Космос
Исследовательский зонд НАСА TESS присоединяется к поиску разумной жизни
Ученые, работающие над миссией космического агентства Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), будут сотрудничать с проектом Breakthrough Listen, стоимостью 100 миллионов долларов, в поисках внеземного разума (SETI), объявили члены обеих команд 23 октября.
AstroNews.ru 07:00
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Технологии
Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом
Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Происшествия
В полиции назвали «яму» главной алкогольной язвой Москвы
Как сообщил майор, сейчас в городе остро стоит вопрос незаконных реализации и распития алкоголя в местах массового отдыха граждан.
РБК 08:27
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Политика
Зеленский ощущал давление Трампа до инаугурации
Стало известно о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского ещё до инаугурации.
Аргументы недели 03:40
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20