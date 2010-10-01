Футбол

Советский спортСоветский спортФорвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака. Согласно источнику, игрок может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
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