Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака. Согласно источнику, игрок может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

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