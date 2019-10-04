Футбол
Реальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Армия и оружие
Заявлено о нанесении ВКС РФ удара по боевикам в Идлибе
Военное обозрение 08:42
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Происшествия
Студентку МГТУ имени Баумана убили в подмосковном Домодедове
В одном из коттеджей подмосковного города Домодедово обнаружен труп 17-летней студентки.
REGNUM 08:13
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Политика
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
RT на русском 09:00
Культура
Хидэо Кодзима опоздал на закрытую встречу с прессой на «ИгроМире»
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима опоздал на закрытую встречу, которую организовали для журналистов и фанатов на «ИгроМире».
CyberSport.ru 07:18
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество
Жителей США покорила спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка
После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в $400, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу: 5 октября она выступит на открытии квартала Маленькая Италия Полиция Лос-Анджелеса также пытается помочь найти ей постоянную работу и жилье.
Советы по дому. Лайфхаки 02 октября в 14:37
Здоровье
Эксперт рассказала, почему надо отказаться от приклеенных ресниц
Врач-косметолог Оксана Чащина предупредила об опасности, в том числе для зрения, приклеенных ресниц.
Medical Note 08:45
Футбол
«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
Вести.Ru 09:03
Общество
Покрас Лампас начал восстановление своей работы в Екатеринбурге
Коммерсантъ Екатеринбург 08:07
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor вчера в 00:53
Политика
Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину
Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале объяснил, почему необходимо обсуждать Украину.
NewInform вчера в 21:29
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Футбол
Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов
Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем вчера в 12:21
Хоккей
Акименко и Иванюк выиграли медали на ЧМ в Дохе
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.
Нева Спорт 02:09
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Кино
Звезда сериала «Солдаты» снимется в кинокомиксе «Майор Гром»
Зрители знают Алексея Маклакова по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».
REGNUM 07:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35