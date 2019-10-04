Футбол

Реальное времяРеальное время«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sun. Главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер включил форварда самарцев в список целей для зимнего трансферного окна.
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Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Sportbox.RU01:44

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Интерес „МЮ“ к Соболеву? Официальных предложений не было»

Sport24.ruвчера в 14:37

Александр Соболев из «Крыльев Советов» может оказаться в АПЛ

Чемпионатвчера в 17:00

Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву

Sport.ruвчера в 15:59

The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

Sports.ruвчера в 14:11

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

РБКвчера в 14:51

Агент Соболева отказался комментировать интерес со стороны «МЮ»

Матч ТВ01:44
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Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
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В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

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Студентку МГТУ имени Баумана убили в подмосковном Домодедове

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Газета.Ru 05:12
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Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе

Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
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Хидэо Кодзима опоздал на закрытую встречу с прессой на «ИгроМире»

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На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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Политика

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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Общество

Жителей США покорила спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка

После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в $400, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу: 5 октября она выступит на открытии квартала Маленькая Италия Полиция Лос-Анджелеса также пытается помочь найти ей постоянную работу и жилье.
Советы по дому. Лайфхаки 02 октября в 14:37
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На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

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«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета

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Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину

Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале объяснил, почему необходимо обсуждать Украину.
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Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
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Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

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Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов

Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

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Звезда сериала «Солдаты» снимется в кинокомиксе «Майор Гром»

Зрители знают Алексея Маклакова по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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