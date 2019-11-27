Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФорвард «Лудогорца» Марселиньо: «ЦСКА будет мотивирован и агрессивен»

ЦСКА — Лудогорец
завтра
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Нападающий "Лудогорца" Марселиньо высказал мнение о завтрашней игре с ЦСКА в 5-м туре группового этапа ЛЕ:Считаю, что ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно. Здесь похолоднее, чем в Болгарии, но мы готовы к любым условиям.
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