Нападающий "Лудогорца" Марселиньо высказал мнение о завтрашней игре с ЦСКА в 5-м туре группового этапа ЛЕ:Считаю, что ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно. Здесь похолоднее, чем в Болгарии, но мы готовы к любым условиям.

Футбол Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком» Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.

Здоровье Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.

Экономика Матвиенко предлагает снизить налоги для малого и среднего бизнеса "По отдельным отраслям, скажем, по малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой нагрузки, чтобы сделать еще более привлекательным деловой инвестиционный климат", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Общество Москвичам пообещали ледяной дождь По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.

Политика Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Гаджеты Спрос на Huawei Mate 30 Pro в России в 20 раз превысил предложение Зарегистрированные пользователи, которым не удалось попасть в число первых 300 человек, но они оставили заявку на предзаказ, смогут также приобрести смартфон по цене 69 999 рублей в фирменных магазинах Huawei в России с 6 декабря и получить купон на скидку на следующую покупку в размере 20 000 рублей.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Гаджеты IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.