РЕН ТВОбвиняемому в изнасиловании футболисту Гринвуду продлили арестФутболисту английского клуба "Манчестер Юнайтед" Мэйсону Гринвуду продлили до 2 февраля арест после обвинений в изнасиловании и избиении девушки.РЕН ТВ«Манчестер Юнайтед» вновь заявляет о своем решительном осуждении насилия любого рода.Спорт-ЭкспрессГринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года.Газета.RuОтмечается, что в данный момент полиция допрашивает игрока.Советский спортЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВBookmaker-ratings.ruГазета.RuЕвро-футбол.руSports.ruSport24.ruBetassistПлеймейкерСпортКППодробнее о событииОбвиняемому в изнасиловании футболисту Гринвуду продлили арестРЕН ТВ17:46Гринвуда обвиняют в изнасиловании и угрозах убийствомГазета.Ruвчера в 15:24Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством. Ранее ему вменяли нанесение телесных поврежденийSports.ruвчера в 12:58Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд останется под арестом до средыМатч ТВвчера в 12:40Мейсон Гринвуд продолжает оставаться под арестом по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах убийствомSport24.ruвчера в 12:35СМИ: к обвинению футболиста «Манчестер Юнайтед» Гринвуда добавлены угрозы убийстваРИА Новостивчера в 13:34«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с нападающим ГринвудомСпорт-Экспрессвчера в 13:36Показать ещёОценитьПоделиться