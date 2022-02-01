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Обвиняемому в изнасиловании футболисту Гринвуду продлили арест

Футболисту английского клуба "Манчестер Юнайтед" Мэйсону Гринвуду продлили до 2 февраля арест после обвинений в изнасиловании и избиении девушки.
РЕН ТВ
«Манчестер Юнайтед» вновь заявляет о своем решительном осуждении насилия любого рода.
Спорт-Экспресс
Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года.
Газета.Ru
Отмечается, что в данный момент полиция допрашивает игрока.
Советский спорт

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Обвиняемому в изнасиловании футболисту Гринвуду продлили арест
РЕН ТВ17:46
Гринвуда обвиняют в изнасиловании и угрозах убийством
Газета.Ruвчера в 15:24
Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством. Ранее ему вменяли нанесение телесных повреждений
Sports.ruвчера в 12:58
Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд останется под арестом до среды
Матч ТВвчера в 12:40
Мейсон Гринвуд продолжает оставаться под арестом по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах убийством
Sport24.ruвчера в 12:35
СМИ: к обвинению футболиста «Манчестер Юнайтед» Гринвуда добавлены угрозы убийства
РИА Новостивчера в 13:34
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с нападающим Гринвудом
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