Хорватский нападающий футбольного клуба «Милан» Анте Ребич получил дисквалификацию на пять матчей УЕФА. Об этом 21 сентября сообщил официальный сайт УЕФА.

Форвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на пять матчей

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