Футбол
REGNUMФорвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на пять матчей
Хорватский нападающий футбольного клуба «Милан» Анте Ребич получил дисквалификацию на пять матчей УЕФА. Об этом 21 сентября сообщил официальный сайт УЕФА.
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Наука
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей
Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.
Вести.Наука вчера в 07:20
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Футбол
Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Политика
Беларусь упростит визовый режим с ЕС
Беларусь упрощает визовый режим с ЕС. О решении подписать соответствующее соглашение объявил президент республики Александр Лукашенко.
МИР 24 вчера в 10:56
Происшествия
Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке
Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Армия и оружие
Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео
Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
Известия 00:04
Политика
Вакарчук предпочел концерт заседанию в Раде
Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул заседание для того, чтобы успеть на свой концерт в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Музыка
На Сахалине стартовал фестиваль «Спасская башня»
Культуромания 02:05
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Культура
«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
Украина.ру 03:11
Армия и оружие
С начала суток ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР
ИА Новороссия вчера в 13:15
Общество
В Японии отменили более 200 рейсов из-за тайфуна «Тапа»
Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:10
Футбол
Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби»
Ну что, четвертый тур Серии А дарит нам незабываемое «Миланское дерби». Естественно, что данный поединок является центральным матчем тура.
ODDS.ru вчера в 00:34
Происшествия
В Азовском море найден пропавший катер с тремя людьми на борту
Катер с тремя людьми был найден спасателями в Азовском море, люди на борту судна не пострадали. об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Росморречфлота.
REGNUM 02:26
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru 19 сентября в 16:24
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13