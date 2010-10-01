Хоккей

ТАСС СпортТАСС СпортФорвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи. По итогам матча Гусев был назван первой звездой, второй звездой стал финский форвард "Монреаля" Йеспери Котканиеми, третьей - Зэйджак.
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Лучший игрок единственного матча дня в НХЛ Гусев признан третьей звездой в лиге

Чемпионат02:30

Гусев — третья звезда дня в НХЛ

Спорт-Экспресс00:12

Гусев стал первой звездой «Нью-Джерси», Зыков никому не нужен в НХЛ, кто заберет «Везину» у Василевского. Три главных события НХЛ

Матч ТВ02:08

Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

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Гусев стал третьей звездой дня в НХЛ

Sportbox.RU00:28

Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Советский спорт01:08

Гусев – третья звезда дня в НХЛ

Sports.ru03:00
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