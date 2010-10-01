Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи. По итогам матча Гусев был назван первой звездой, второй звездой стал финский форвард "Монреаля" Йеспери Котканиеми, третьей - Зэйджак.

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