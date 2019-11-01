Хоккей

Вести.RuВести.RuХоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате. 27-летний россиянин помог "дьяволам" обыграть "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:4.
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Гусев — третья звезда дня в НХЛ

Спорт-Экспресс00:12

Лучший игрок единственного матча дня в НХЛ Гусев признан третьей звездой в лиге

Чемпионат02:30

Гусев стал первой звездой «Нью-Джерси», Зыков никому не нужен в НХЛ, кто заберет «Везину» у Василевского. Три главных события НХЛ

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Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

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