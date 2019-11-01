Хоккей
Вести.RuХоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате. 27-летний россиянин помог "дьяволам" обыграть "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:4.
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