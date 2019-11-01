Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате. 27-летний россиянин помог "дьяволам" обыграть "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:4.

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Политика Россия и Украина обсудили претензии по газу Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.

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