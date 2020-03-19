По информации итальянского журналиста Николо Ширы, нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил карантин. Сербский игрок покинул Мадрид, чтобы посетить день рождения своей подруги на родине.

Форвард «Реала» Йович нарушил карантин и улетел в Сербию к подруге

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Общество «Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Гаджеты Sony рассказала про характеристики PlayStation 5 Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.

Гаджеты Apple выпустит два дешевых iPhone В начале марта стало известно, что запланированная презентация нового смартфона iPhone SE 2 была отменена из-за вспышки пневмонии и запрета на проведение массовых мероприятий в округе Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple.

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Общество Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Технологии Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.