Коронавирус
Soccer.ruФорвард «Реала» Йович нарушил карантин и улетел в Сербию к подруге
По информации итальянского журналиста Николо Ширы, нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил карантин. Сербский игрок покинул Мадрид, чтобы посетить день рождения своей подруги на родине.
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Лука Йович: «Извините, если я кого-то подверг опасности, нарушив карантин»
Спорт-Экспрессвчера в 22:02
Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина
Чемпионатвчера в 21:21
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