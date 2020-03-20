Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruФорвард «Реала» Йович нарушил карантин и улетел в Сербию к подруге

По информации итальянского журналиста Николо Ширы, нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил карантин. Сербский игрок покинул Мадрид, чтобы посетить день рождения своей подруги на родине.
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