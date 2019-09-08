Футбол
Матч ТВФорвард «Реала» Йович получил травму
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жози Бартель»
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии. Футболист получил повреждение во время подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против Португалии, а на самой игре усугубил травму.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 20:24
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Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
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Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
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Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
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Российская газета вчера в 12:56
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РИА Новости 01:35
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В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона
После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".
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Армия и оружие
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РИА Новости 01:13
Авто
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Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
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Газета.Ru вчера в 17:01
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Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
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Газета.Ru вчера в 16:15
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Экономика
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Политика
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ФедералПресс вчера в 19:34