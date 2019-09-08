Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии. Футболист получил повреждение во время подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против Португалии, а на самой игре усугубил травму.

Политика Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.

Гаджеты Huawei Mate 20 подешевел в преддверии выхода Mate 30 Не исключено, что после премьеры Mate 30 модели линейки Mate 20 вновь подешевеют, причем не какие-то версии избирательно, а все вместе.

Политика Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Авто В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».

Происшествия В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Футбол «Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Общество Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.

Политика Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17 Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.

Общество Жители Великобритании обнаружили странное существо Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.

Здоровье Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.

Политика В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".

Армия и оружие ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62 Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.

Авто Opel представит во Франкфурте новый кроссовер Grandland X Компания Opel представит в рамках автосалона во Франкфурте (Frankfurt Motor Show-2019), который откроется для журналистов уже завтра, 10 сентября, новую модификацию кроссовера Grandland X. Накануне в Сеть были выложены первые фотографии этой модели, сделанные во время подготовки стенда Opel к выставке.

Политика «Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Происшествия Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Гаджеты В Россию приехала радикально улучшенная версия одной из самых популярных приставок На российском рынке с начала сентября стартовали продажи новой версии игровой приставки Nintendo Switch, сообщается на сайте японской компании.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Экономика В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.