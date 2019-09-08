Футбол
Матч ТВФорвард «Реала» Йович получил травму
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жози Бартель»
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии. Футболист получил повреждение во время подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против Португалии, а на самой игре усугубил травму.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 05:30
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Экономика
Экспорт из Германии растет, несмотря на торговые конфликты в мире
Международные торговые конфликты являются мешающим фактором для экономики Германии, однако второе полугодие 2019 года неожиданно началось с роста экспорта немецких товаров, передает канал n-tv.
REGNUM 04:25
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Авто
Iveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.
Автоновости дня 03:10
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Радий Хабиров озвучил первые кадровые изменения в правительстве
Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах Главы Башкортостана, уже озвучил кадровые изменения.
ГТРК Башкортостан 07:11
Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58