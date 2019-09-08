Футбол
Матч ТВФорвард «Реала» Йович получил травму
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жози Бартель»
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии. Футболист получил повреждение во время подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против Португалии, а на самой игре усугубил травму.
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