Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФорвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.
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Заразившийся коронавирусом Габбьядини призвал болельщиков оставаться дома

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Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

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«Такого не было со времен Второй мировой» Итальянский инсайдер Палмери вместо футбола теперь говорит о коронавирусе

Sport24.ru13:50

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Bobsoccer10:42
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Комментарии

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По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .
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Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
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Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
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Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
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