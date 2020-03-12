Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccer.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
  • Матч ТВ
  • Вестник Кавказа
  • Газета.Ru
  • РБК
  • Sport24.ru
Смотрите также
28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.В источнике
Оценить
Подробнее о событии
alt

Заразившийся коронавирусом Габбьядини призвал болельщиков оставаться дома

Чемпионат 13:34
alt

Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

Спорт-Экспресс 10:26
alt

Как минимум 7 спортсменов уже заразились коронавирусом: случаи есть в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера»

Sports.ru 15:46
реклама
Ещё по теме
Главное