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Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.