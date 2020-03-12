Коронавирус
Спорт-ЭкспрессФорвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.
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Комментарии
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо с супругой помещены под карантин
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Здоровье
В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус
Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Транспорт
Госдума обсудит индивидуализацию ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.
Здоровье
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Шоу-бизнес
Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
США признали беззащитность перед ядерным вооружением России
У Соединенных Штатов нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые позволили бы защититься от имеющихся у России ядерных вооружений, и Вашингтон не планирует создавать такие средства, заявил директор агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
Армия и оружие
AP: двое американцев погибли при ракетном ударе по базе в Ираке
Общество
Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве
Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлены в столице. Таким образом, число заболевших в Москве достигло 19.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Общество
ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса
Сегодня, 11 марта, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус официально объявил о пандемии в связи с коронавирусом.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Политика
Две трети регионов поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания более 2/3 российских регионов поддержали поправки в Конституцию, передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Космос
В Солнечной системе обнаружено более 100 новых малых планет
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Кино
«Яндекс» покажет сериал-антиутопию о работе министерства в России
Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») рассказал о первых сериалах, которые сняты по заказу этой платформы и вскоре будут доступны онлайн-зрителям.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.