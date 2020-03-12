Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФорвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.
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Заразившийся коронавирусом Габбьядини призвал болельщиков оставаться дома

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