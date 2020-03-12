Коронавирус
ЧемпионатФорвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
У нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо. В этом сезоне Габбьядини сыграл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился двумя результативными передачами.
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Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса
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В департаменте здравоохранении Севастополя ForPost сообщили, что в курсе сложившейся ситуации в городе с масками — звонки и обращения по этому поводу поступают в ведомство, — однако как-то повлиять на нее не могут.
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Найден простой способ избежать биопсии при диагностике рака простаты
Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% сократить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак простаты назначали «далеко не самую информативную и болезненную» биопсию, передает Medicalxpress.Сообщается, что исследователи из Великобритании разработали новый метод идентификации биомаркеров рака простаты с помощью анализа мочи.
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В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
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Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.