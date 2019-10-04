Футбол

РБКРБК«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

«Манчестер Юнайтед» не обращался с предложением о покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом РБК сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
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Александр Соболев из «Крыльев Советов» может оказаться в АПЛ

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The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

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«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

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Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву

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