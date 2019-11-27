«Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе лондонцев дубль оформил Гарри Кейн. Форвард «шпор» забил 20 голов в 24 матчах ЛЧ.

Форвард «Тоттенхэма» Кейн быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов

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