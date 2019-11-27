Лига чемпионов
Вести.RuФорвард «Тоттенхэма» Кейн установил рекорд Лиги чемпионов
Итальянец забил 20 мячей за 26 матчей европейского клубного турнира. Третий результат у голландца Руда ван Нистерлоя, справившегося с задачей за 27 игр. Напомним, что "Тоттенхэм" дома обыграл "Олимпиакос" со счетом 4:2 и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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Кейн установил историческое достижение в ЛЧ, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
Чемпионатвчера в 18:34
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