Итальянец забил 20 мячей за 26 матчей европейского клубного турнира. Третий результат у голландца Руда ван Нистерлоя, справившегося с задачей за 27 игр. Напомним, что "Тоттенхэм" дома обыграл "Олимпиакос" со счетом 4:2 и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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