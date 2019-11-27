Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuФорвард «Тоттенхэма» Кейн установил рекорд Лиги чемпионов

На счету 26-летнего футболиста стало 20 мячей, забитых им в самом престижном клубном турнире Европы. Как сообщает Чемпионат.com, Кейн оказался первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось быстрее всех достигнуть отметки в 20 голов. Для этого ему потребовалось провести 24 матча.
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