Лига чемпионов
Вести.RuФорвард «Тоттенхэма» Кейн установил рекорд Лиги чемпионов
На счету 26-летнего футболиста стало 20 мячей, забитых им в самом престижном клубном турнире Европы. Как сообщает Чемпионат.com, Кейн оказался первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось быстрее всех достигнуть отметки в 20 голов. Для этого ему потребовалось провести 24 матча.
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Кейн установил историческое достижение в ЛЧ, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
Чемпионатвчера в 18:34
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